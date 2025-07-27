Погачар в четвертый раз выиграл веломногодневку "Тур де Франс"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневной гонки "Тур де Франс". Последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился на Елисейских Полях в Париже.

Второе место в общем зачете занял датчанин Йонас Вингегор, третьим стал представитель Германии Флориан Липовиц. Россиянин Александр Власов показал 27-й результат.

Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем генеральной классификации в четвертый раз в карьере. Ранее словенец выигрывал веломногодневку в 2020, 2021 и 2024 годах. В прошлом году гонщик одержал победу на "Джиро д'Италия".