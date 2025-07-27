Канадская теннисистка одержала победу со счетом 6:1, 6:2

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская уступила канадке Лейле Фернандес в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Фернандес, которая завоевала четвертый титул в карьере.

Калинской 26 лет, она занимает 48-е место в рейтинге WTA. На ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Фернандес 22 года, спортсменка располагается на 36-й строчке в мировом рейтинге. В 2021 году она дошла до финала Открытого чемпионата США. В составе сборной Канады в 2023 году Фернандес стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет более $1,2 млн.