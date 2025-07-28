Лидерство удерживает белоруска Арина Соболенко

ТАСС, 28 июля. Россиянка Анна Калинская поднялась с 48-го на 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На минувшей неделе Калинская дошла до финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, где уступила канадке Лейле Фернандес.

Лидерство в рейтинге удерживает белоруска Арина Соболенко, второе место занимает американка Коко Гауфф, третье - Ига Свёнтек из Польши.

Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, занимающая пятую позицию. Также в первую сотню рейтинга входят Екатерина Александрова (15-е место), Людмила Самсонова (16), Диана Шнайдер (17), Анастасия Павлюченкова (30), Вероника Кудерметова (42), Анастасия Потапова (44), Полина Кудерметова (56), Камилла Рахимова (62), Анна Блинкова (81).