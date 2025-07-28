Боснийский игрок отметил, что было много забавных моментов при работе со специалистом

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Боснийскому защитнику калининградской "Балтики" Элдару Чивичу было приятно работать с тренером Станиславом Черчесовым в венгерском "Ференцвароше". Об этом Чивич рассказал ТАСС.

Чивич играл в "Ференцвароше" под руководством Черчесова с 2021 по 2023 год.

"Я могу сказать, что Станислав Черчесов - это легенда, хороший парень, отличный тренер. Мне было приятно работать с ним, - сказал Чивич. - В работе с ним было много забавных моментов, это точно, но какой-то один вспомнить не могу. Черчесов, конечно, является крутым тренером".