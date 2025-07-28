Генменеджер омского клуба работал с Алексеем Кудашовым в "Динамо"

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер "Авангарда" канадец Ги Буше по взглядам на хоккей похож на главного тренера московского "Динамо" Алексея Кудашова. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин.

53-летний специалист возглавил "Авангард" в ноябре 2024 года.

"Он вполне честный, откровенный. С Буше мы на связи, у нас были долгие разговоры, я успел пообщаться с ним лично в конце сезона, чтобы понять его цель и философию хоккея", - сказал Сопин.

"В этом плане мы близки. По игровой системе, тактике и каким-то околохоккейным ценностям он очень похож на Алексея Кудашова", - добавил Сопин, который до работы в "Авангарде" был спортивным директором "Динамо".

Сопин высказался на тему того, что в соцсетях стали писать о том, что "Авангард" может подписать контракт с игроком, а потом расторгнуть его, как это произошло в ситуации с Джесси Блэкером (канадец пришел в "Авангард" в июне, но через месяц контракт с ним был расторгнут - прим. ТАСС). "Это создает определенную популярность вокруг клуба на коротком периоде, пускай с отрицательной стороны, но все это мы переводим в свою пользу. Надеюсь, что у нас больше никаких печальных новостей не будет в плане расставаний, будут только позитивные сообщения", - отметил он.