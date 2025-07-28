19-летняя спортсменка с конца прошлого года учится в США

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Обладательница серебряной медали чемпионата России 2024 года по легкой атлетике в семиборье София Якушина получила гражданство Турции. Об этом она сообщила ТАСС.

"Да, появилась такая возможность, и я за нее ухватилась, - ответила Якушина на вопрос, является для нее желание выступить на Олимпиаде - 2028 главной причиной для перехода в Турцию. - Я решила, что для меня и моей карьеры, которая у спортсменов не вечная и даже не очень долгая, это верное и нужное решение. Но у меня остается и гражданство России".

Якушиной 19 лет. В конце 2024 года она уехала учиться в Америку. В июне на студенческом чемпионате США (NCAA) спортсменка заняла третье место в многоборье. Четырьмя месяцами ранее на турнире в Техасе Якушина установила новый рекорд России в легкоатлетическом пятиборье для спортсменок не старше 20 лет.

Спортсменка рассказала, что не планирует выступать этим летом. "Мой сезон закончился чемпионатом NCAA в июне в Орегоне. Сейчас у меня отдых. Скоро начинается учебный семестр и начинаем готовиться уже к следующему сезону", - отметила собеседница ТАСС.

"Я по-прежнему студент-спортсмен и выступаю за свой университет с января по июнь. А так как в этом году сезон уже закончился, то, соответственно, следующее выступление за пределами NCAA, если все сложится хорошо, будет следующим летом. Однако сперва мне нужно дождаться решения совета World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС)", - ответила Якушина на вопрос, когда она планирует стартовать на соревнованиях, которые не являются студенческими и не проходят в США.

Якушина сможет выступать на чемпионатах (первенствах) мира и Европы только после того, как World Athletics официально подтвердит получение спортсменкой спортивного гражданства Турции. "У меня нет точной информации, когда это произойдет, я просто живу, тренируюсь, занимаюсь своей жизнью и не тороплюсь", - заключила собеседница ТАСС.