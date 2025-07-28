В частности, глава Минспорта посетил Луганское государственное училище олимпийского резерва

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев совершил рабочую поездку в Луганскую Народную Республику, где посетил спортивные объекты региона и провел рабочую встречу с председателем правительства ЛНР Егором Ковальчуком. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

"В 2024 году за счет средств федерального бюджета были созданы два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, планируется создание еще трех, - рассказал Дегтярев. - Минспорт России оказывает адресную поддержку 30 организациям, входящим в систему спортивной подготовки, благодаря этому 310 спортсменов и тренеров из ЛНР приняли участие в соревнованиях и сборах. Совместно с ППК "Единый заказчик" Минспорт профинансировал восстановление восьми спортобъектов почти на 1,5 млрд рублей, четыре из них уже отремонтированы. Предусмотрено строительство модульных спортсооружений на общую сумму почти 840 млн рублей, это бассейн в Луганске, универсальный спортзал, зал единоборств и еще один бассейн".

Министр оценил ход реконструкции Центра олимпийской подготовки "Олимп-спорт" в Луганске. "Сегодня при поддержке Минспорта России здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы. Строители заверили - отдадут спортсменам бассейн в декабре. Тогда стартует полноценная подготовка к межрегиональным и всероссийским соревнованиям", - рассказал Дегтярев.

Глава Минспорта посетил Луганское государственное училище олимпийского резерва, вошедшее в 2024 году в систему Минспорта России. "В 2024 году распоряжением правительства России было дано поручение о принятии училища в федеральную собственность. Так, к 11 училищам олимпийского резерва, подведомственным Минспорту России, прибавилось еще одно. Для нас очень ответственная миссия, ведь это не просто училище, но и спортинтернат, в экосистеме Минспорта - первый такой опыт. Сегодня кампус училища готовят к новому учебному году, 1 сентября сюда придут 437 спортсменов, это ребята с шестого класса и до третьего курса института", - отметил Дегтярев.