Теннисистка Калинская пообещала сделать выводы из поражения в финале турнира в Вашингтоне

Россиянка уступила канадке Лейле Фернандес

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анна Калинская сделает выводы из поражения в финале турнира в Вашингтоне и постарается сыграть лучше в следующем решающем матче. Комментарий теннисистки ТАСС предоставила пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

На минувшей неделе Калинская дошла до финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, где уступила канадке Лейле Фернандес.

"Я сделаю выводы из поражения. Это, конечно, не то, как я хотела закончить выступление на турнире. По ходу выступления в Вашингтоне я провела несколько хороших матчей, но в финале мне было сложно. Главное, потому что соперница левша, - сказала Калинская. - Но наступила новая неделя. Времени особенно переживать нет. Конечно, я постараюсь в следующем своем финале сыграть лучше. Это теннисная жизнь - пора настраиваться и привыкать к новому турниру, а не задумываться о закончившемся".

Калинская поднялась с 48-го на 31-е место в рейтинге WTA.