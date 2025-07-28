Нападающий был удален на 11-й минуте

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление нападающего московского "Спартака" Антона Заболотного в матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу "Спартак" дома уступил "Балтике" со счетом 0:3. Заболотный был удален на 11-й минуте.

"Болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные кричалки в адрес судьи, - сказал Григорьянц. - Также рассмотрим удаление Антона Заболотного за грубую игру, он приглашен на заседание. Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Спартака" Деяна Станковича с выходом на поле и неподобающее поведение команды, так как было два удаления в одном матче".

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.