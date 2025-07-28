Матч между "Рубином" и "Зенитом" состоялся 27 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиками казанского "Рубина" в адрес петербургского "Зенита" на матче второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Рубин" дома сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 2:2.

"По матчу "Рубин" - "Зенит" КДК РФС рассмотрит скандирования оскорбительных выражений болельщиков хозяев в адрес команды соперника", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.