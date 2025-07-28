Обладатель Кубка России 2023 года футболист Зайнутдинов перешел в "Динамо"

Соглашение с игроком рассчитано на 4 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов перешел в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано на 4 года.

Зайнутдинову 27 лет, с 2023 года он выступал за турецкий "Бешикташ", с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Турции. Всего в составе стамбульской команды он провел 49 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Зайнутдинов выступал за "Ростов" (2019-2020) и московский ЦСКА (2020-2023), с которым стал обладателем Кубка России (2023) и серебряным призером чемпионата страны (2023). Также Зайнутдинов был игроком казахстанской "Астаны", с которой выиграл чемпионат и суперкубок страны. В составе сборной Казахстана полузащитник провел 42 матча, в которых забил 14 голов (лучший результат в истории) и один раз отметился голевой передачей.