Байдарочники и каноисты России показали шестой результат на первенстве мира в Португалии

Юношеское и молодежное первенство мира проходило в Монтеморе-о-Велью с 23 по 27 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по гребле на байдарках и каноэ заняла шестое место в неофициальном медальном зачете по итогам завершившегося в Португалии юниорского и молодежного первенства мира.

Российские гребцы выиграли на этом турнире три золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Спортсмены из России и Белоруссии выступали на первенстве мира в нейтральном статусе, завоеванные ими награды не учитывались в официальной медальной таблице соревнований.

Успешнее всех выступили на первенстве мира венгры (8-8-5), второй результат показали итальянцы (6-4-3), третий - белорусы (4-5-1), четвертый - представители Германии (4-3-4), пятый - канадцы (4-0-1).

У россиян золотые медали завоевали Сергей Свинарев (молодежь, каноэ-одиночка, дистанция 200 м), Иван Некрасов (юниоры, байдарка-одиночка, 1 000 м) и Анастасия Романюк (юниоры, каноэ-одиночка, 500 м). Серебро досталось Александру Минееву (юниоры, каноэ-одиночка, 500 м), и Анастасии Кравченко (юниоры, байдарка-одиночка, 1 000 м). Обладателями бронзовых медалей стали Минеев (юниоры, каноэ-одиночка, 200 м), Мария Гуреева и Анастасия Шляпникова (моложежь, каноэ-двойка, 200 м), Савелий Сидоров, Александр Боц, Павел Скрябин и Матвей Арсенов (молодежь, каноэ-четверка, 500 м), а также Шляпникова (молодежь, каноэ-одиночка, 200 м).

Первенство мира проходило в Монтеморе-у-Велью. В соревнованиях приняли участие около 1 000 спортсменов из 67 стран мира. Из России в заявку на турнир было включено 49 спортсменов.