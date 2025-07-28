Хоккеист Комтуа подписал новый контракт с "Динамо"

Соглашение рассчитано на один сезон

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Канадский нападающий Максим Комтуа подписал новый контракт с московским хоккейным клубом "Динамо". Об этом сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Прошлый контракт Комтуа с "Динамо" истек в конце мая. Новое соглашение канадца рассчитано до 31 мая 2026 года.

Комтуа 26 лет. В 62 матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги прошлого сезона он набрал 50 очков по системе "гол + пас" (21+29), став вторым снайпером команды. В плей-офф Комтуа стал лучшим бомбардиром "Динамо" с 13 (7+6) очками.