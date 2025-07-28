Российский полузащитник в 5 матчах забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Никита Иосифов довольно удачно начал сезон за словенский "Целе", он использует свои футбольные качества в полной мере. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин.

24-летний Иосифов в 5 матчах текущего сезона во всех турнирах за "Целе" забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

"В целом Никита довольно удачно начал сезон. Он хорошо тренируется, также хорошо играет. У него есть футбольные качества, которые он в полной мере использует", - сказал Голубин.

Ранее "Целе" продлил контракт с Иосифовым до лета 2026 года.