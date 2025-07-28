Победительницей стала американка Гретхен Уолш

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта. Турнир проходит в Сингапуре.

Клепикова показала результат 56,53 секунды. Победительницей стала американка Гретхен Уолш, преодолевшая дистанцию за 54,73 секунды и установившая новый рекорд чемпионатов мира. Второе место заняла бельгийка Рос Ваноттердейк (55,84 секунды). Третьей стала австралийка Александрия Перкинс (56,33).

Клепиковой 20 лет, она является двукратной победительницей чемпионата мира на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете и двукратной чемпионкой Европы на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.