Спортсмена дисквалифицировали на дистанции 100 м брассом

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Кирилл Пригода считает позорным свое выступление на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом он рассказал журналистам.

Пригода финишировал четвертым в финале на дистанции 100 м брассом, однако позднее был дисквалифицирован.

"Позор, сложно что-то говорить. Мне стыдно. Меня еще и сняли. Ладно, давайте", - сказал Пригода, прощаясь с журналистами.

Пригоде 29 лет, он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира, семикратным чемпионом мира на короткой воде.