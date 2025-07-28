Футболист Захарян начал частично заниматься в общей группе "Реал Сосьедад"

Игрок не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля

МАДРИД, 28 июля. /ТАСС/. Российский футболист Арсен Захарян провел часть занятия в общей группе испанского "Реал Сосьедад". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Арсен сегодня завершил первую часть тренировки с общей группой. Его восстановление проходит успешно", - сообщили в пресс-службе.

Захарян пропустил тур "Реал Сосьедад" в Японии, полузащитник восстанавливался после болезни.

Захаряну 22 года. Футболист не выходил на поле в официальных матчах с 23 февраля из-за травмы. За "Реал Сосьедад" россиянин выступает с августа 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах в разных турнирах.