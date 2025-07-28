Контракт итальянского футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" готов продать итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери на своей странице в соцсети X.

По информации источника, на этой неделе состоится встреча для окончательного решения вопроса об уходе Доннаруммы. Отмечается, что ПСЖ не будет мешать голкиперу и открыт для переговоров с иностранным клубом. Среди претендентов называются английский "Челси" и турецкий "Галатасарай".

С лета 2024 года за ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, который перешел из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижский клуб голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив в них 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль".

Доннарумме 26 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года, но стороны пока не договорились о его продлении. В прошлом сезоне Доннарумма провел 47 матчей, в которых 17 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с командой итальянец в сезоне-2024/25 стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны. В 2021 году в составе сборной Италии он стал чемпионом Европы.