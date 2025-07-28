Он будет выступать за португальский "Спортинг"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр по волейболу в составе сборной России Сергей Гранкин принял решение возобновить профессиональную карьеру в 40 лет. Об этом сообщил агент спортсмена Владимир Касторнов на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Игрок будет выступать за португальский "Спортинг".

"Выбор "Спортинга" обусловлен в первую очередь участием команды в групповом этапе Лиги чемпионов и высочайшим уровнем организации клуба, - написал Касторнов. - Это прекрасная возможность для Сергея вернуться на международный соревновательный трек, по которому игрок такого уровня, безусловно, скучал. Уверен, что данное сотрудничество будет максимально полезным для обеих сторон".

Гранкин завершил карьеру в 2024 году после двух сезонов в "Факеле" из Нового Уренгоя. После этого он стал главным тренером "Ярославича", команда под его руководством сумела пробиться в высший дивизион чемпионата России, однако клуб не стал продлевать контракт со специалистом.

По ходу игровой карьеры Гранкин выступал за "Ярославич", московские "Динамо" и "Луч", белгородское "Белогорье" и "Берлин". Он является чемпионом России (2008) и Германии (2019, 2021, 2022), обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (2012, 2015, 2018), становился серебряным (2010) и бронзовым (2007, 2011) призером Лиги чемпионов. В составе сборной России Гранкин стал олимпийским чемпионом (2012), победителем чемпионата Европы (2013, 2017) и бронзовым призером Олимпиады (2008)

"Спортинг" является действующим чемпионом Португалии.