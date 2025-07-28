Ранее на территории Москвы был открыт образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта площадью более 300 кв. метров

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Площадку, где будут представлены паралимпийские виды спорта, планируют создать в рамках международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре. Об этом сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Артем Торопчин на площадке первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс" в Казани.

Он напомнил, что ранее на территории Москвы был открыт образовательно-демонстрационный центр по паралимпийским видам спорта площадью более 300 кв. метров. По его словам, на площадке представлены почти 30 паралимпийских видов спорта - как для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата, так и для спортсменов с нарушением зрения.

"Он пока единственный в стране, и сейчас идет разговор, чтобы на территории Курской области такой центр создать. И, конечно, сейчас попробуем сделать попытку в Самаре, где будет очередной форум "Россия - спортивная держава", попробуем сделать такую площадку", - рассказал Торопчин во время своего выступления на круглом столе на тему "Реабилитация участников СВО с инвалидностью через спорт".

Он также отметил, что спорт - это мощнейший инструмент восстановления и возвращения к полноценной жизни. "Мы видим, как через физическую активность ребята обретают уверенность, цель, мотивацию, снова становятся частью общества", - добавил он.

Чемпионат проходит с 25 по 29 июля в Казани. В нем принимают участие порядка 400 человек, в том числе экспертов и сопровождающих. По итогам чемпионата 75 финалистов примут участие в Национальном чемпионате "Абилимпикс", который пройдет в Москве в октябре 2025 года.