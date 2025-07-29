Игрок отметил, что ему комфортно работается с главным тренером команды

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборы с калининградской "Балтикой" во главе с главным тренером Андреем Талалаевым были одними из сложнейших в карьере боснийского защитника Элдара Чивича. Об этом Чивич рассказал ТАСС.

Чивич перешел в "Балтику" 4 июня из венгерского "Ференцвароша".

"Я думаю, что каждый знает, что тренер Андрей Талалаев - это про физику, он подготовил нас, потому что знает, что мы должны бежать везде, - сказал Чивич. - Я думаю, что в двух матчах мы показали это и что можем сражаться со всеми. Конечно, сборы с "Балтикой" были одними из сложнейших в моей карьере. Но мне нравятся вызовы, я приехал сюда, потому что хотел такого вызова, мне нравится это. С Андреем Талалаевым хорошо работается, все позитивно. Я работал со многими тренерами, у каждого разные вещи в работе, мы должны адаптироваться".

"Балтика" в двух первых турах Мир - Российской премьер-лиги набрала 4 очка и занимает третье место в турнирной таблице.