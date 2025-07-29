Глава Международной ассоциации любительского бокса Дональд Халл назвал организацию боксерского турнира лучшей за последние три Олимпиады

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Рекордсменка мира из СССР ищет пределы человеческих возможностей

"Установленный мною новый мировой рекорд в беге на 800 м - 1.53,5 - далек от предела человеческих возможностей, - сказала после победного олимпийского финиша Надежда Олизаренко-Мушта корреспонденту ТАСС. - И я сама постараюсь это доказать".

Халл сожалеет, что на Олимпиаде в Москве нет американских боксеров

"Я благодарю оргкомитет московской Олимпиады и Федерацию бокса СССР за проведенную работу, - сказал на пресс-конференции президент Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Дональд Халл (США). - Я оцениваю организацию боксерского турнира как наилучшую из трех последних Олимпиад".

Говоря об уровне современного бокса, представленного на Олимпиаде сильнейшими спортсменами, Халл отметил, что техника большинства выступающих в Москве боксеров выше, чем в Монреале. "Но жаль, что нет американских боксеров. Вместе с тем мы можем равняться сейчас на кубинских спортсменов - у них высокая техника, прекрасное мастерство. Нужно отметить, что вырос и европейский бокс, особенно за последние два года. Думаю, что он вернулся к своему наилучшему уровню",- передает слова главы AIBA корреспондент ТАСС.

Штангист Варданян намерен отметить олимпийскую победу на вершине Арагаца

Свое восхождение на олимпийский пьедестал Юрик Варданян, победитель турнира штангистов в средней весовой категории, решил ознаменовать еще одним восхождением - альпинистским. "Вернемся в родной Ленинакан и вместе с моим дядей и тренером Сергеем Варданяном поднимемся на Арагац. Четыре километра над уровнем моря", - передает слова победителя Олиммпиады-80 корреспондент ТАСС.

"Гребной канал в Крылатском - один из лучших в мире"

"Для проведения таких ответственных соревнований как олимпийская гребная регата, требуется большой опыт всех, кто связан с нею. Я рад отметить, что старты на канале в Крылатском прошли очень хорошо и у нас не было никаких проблем, - сказал в интервью корреспонденту ТАСС Всеволоду Кукушкину президент Международной федерации гребных обществ (FISA) швейцарец Томас Келлер. - Должен отметить, что трасса, о которой уже немало говорилось, - одна из лучших в мире".

"Результаты регаты соответствуют реальному соотношению сил гребных эскадр в мире, - продолжил он. - Если бы в Москве участвовали представители США и Норвегии, то они, пожалуй, могли бы вмешаться в спор лишь за награды в финалах восьмерок и двоек парных, однако их отсутствие ничуть не сказалось на уровне наших соревнований".

Советские гандболистки на Играх в США намерены продолжить победную серию

"Мы счастливы, что снова стали чемпионами, - сказал корреспонденту ТАСС наставник советских гандболисток, заслуженный тренер СССР Игорь Турчин. - Соперники против чемпионов обычно играют с особенным настроением, мы это ощущали на себе. Тем не менее, четыре матча, на мой взгляд, мы провели отлично и лишь в одном - со сборной Венгрии - проявили некоторую нервозность. Пройдет еще несколько дней, и мы начнем подготовку к следующим Олимпийским играм, где постараемся в третий раз завоевать золотые медали".