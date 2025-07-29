Он не баллотировался на новый срок в связи с ограничением на число переизбраний

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников официально покинул бюро Международной федерации плавания (World Aquatics).

Во вторник в Сингапуре был избран новый состав бюро World Aquatics. Сальников не баллотировался на новый срок в связи с ограничением на число переизбраний - в руководящем органе он отработал три срока по четыре года. В бюро World Aquatics (ранее - FINA) он вошел в 2013 году. При этом Сальников претендует на место в аудиторском комитете World Aquatics, голосование состоится позднее.

Сальникову 65 лет, он является четырехкратным олимпийским чемпионом. С 2010 по 2024 год он возглавлял Всероссийскую федерацию плавания, после объединения организации с другими федерациями по водным видам занял пост вице-президента Федерации водных видов спорта России.