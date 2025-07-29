Кириленко сравнил с лотереей поражение сборной России по баскетболу от команды Ирана

Россияне проиграли со счетом 67:70

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победы в товарищеских матчах не являются самоцелью для сборной России по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборная России в понедельник со счетом 67:70 уступила команде Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Химках.

"В нынешней ситуации выиграть - не самоцель, хотя всегда этого хочется. Важно получить качественный баскетбольный спарринг, - сказал Кириленко. - Думаю, нам не хватило чуть удачи, чтобы победить. Можно было в концовке сыграть поинтереснее, но это опыт для наших ребят. Опять же, хочется всегда выигрывать, но когда вот так проигрываешь броском на последних секундах - это лотерея".