29 июля, 08:36
Сборные по баскетболу

Кириленко сравнил с лотереей поражение сборной России по баскетболу от команды Ирана

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Россияне проиграли со счетом 67:70

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победы в товарищеских матчах не являются самоцелью для сборной России по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Сборная России в понедельник со счетом 67:70 уступила команде Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Химках.

"В нынешней ситуации выиграть - не самоцель, хотя всегда этого хочется. Важно получить качественный баскетбольный спарринг, - сказал Кириленко. - Думаю, нам не хватило чуть удачи, чтобы победить. Можно было в концовке сыграть поинтереснее, но это опыт для наших ребят. Опять же, хочется всегда выигрывать, но когда вот так проигрываешь броском на последних секундах - это лотерея". 

Теги:
Кириленко, Андрей Геннадьевич