Глава Федерации водных видов спорта России назвал хорошим уровень взаимодействия с международной федерацией

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Федерация водных видов спорта России работает над вопросом возвращения спортсменам страны флага и гимна на международных соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал глава организации Дмитрий Мазепин.

Российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания пока допущены на соревнования Международной федерацией плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе. Отстранение ватерполистов сохраняется.

"Уровень взаимодействия с World Aquatics хороший. Если бы не было ее открытой позиции, мы бы не участвовали [в чемпионате мира в Сингапуре], - сказал Мазепин. - Нас допустили, к сожалению, пока в нейтральном статусе. Но, думаю, изменение этого статуса - вопрос времени".

"World Aquatics, как и любая международная федерация, состоит из национальных федераций, и есть страны, которые имеют позицию, которая не совпадает с нашей. Я бы не хотел говорить меньшинство их или большинство, считаю, что в большинстве те, которые придерживаются Олимпийской хартии", - добавил он.

Мазепин считает, что все санкции с российских спортсменов могут быть сняты до окончания конфликта на Украине. "Я выражу свою надежду, что это произойдет раньше. Но пока это моя надежда", - добавил он.