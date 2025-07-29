Российские прыгуны в воду уступили китайцам 0,93 балла

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Руслан Терновой и Никита Шлейхер подарили золотые медали китайцам в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Федерации водных видов спорта России по прыжкам в воду Глеб Гальперин.

Россияне показали результат 428,70 балла. Победителями стали представители Китая Чжу Цзыфэн и Чэн Цзылун Чэн, набравшие 429,63 балла. Бронза досталась американцам Карсону Тайлеру и Джошуа Хедбергу (410,70 балла).

"В прыжках в воду сомнения всегда есть, главное, чтобы их не было у спортсменов. К сожалению, они появились. У них был такой запас [перед последним прыжком], поэтому судейство обвинять не надо. Мы подарили золото, как в первый день подарили серебро в командном виде. Мы просто дарим медали", - сказал Гальперин.

"Нет такого [что судьи тянут китайцев]. Им за последний прыжок поставили 8,5 балла, в этом нет ничего такого. Если бы поставили 9, то да, наверное, можно было бы об этом говорить. Но мы не должны прыгать на 7 баллов", - добавил он.