Число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трех

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял изменения в правила определения победителя в серии буллитов в регулярном чемпионате. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Число бросков для определения победителей матчей сокращено с пяти до трех.

В НХЛ серии буллитов проводятся до трех бросков.

Также совет директоров внес изменения в правовой регламент лиги. Вратарям для получения статуса неограниченно свободного агента необходимо сыграть 200 матчей при условии достижения хоккеистом возраста 28 лет. Крайний срок обменов и дозаявок перенесен с 27 декабря на 25 января.