Встреча завершилась со счетом 3:2

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" дома обыграли "Сочи" со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

В составе победителей голы забили Иван Сергеев (9-я, 60-я минуты) и Даниил Фомин (90+5). У "Сочи" отличились Дмитрий Васильев (34-я минута), Захар Федоров (35).

Дебютный матч в составе "Динамо" провел казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, о подписании четырехлетнего контракта с которым "Динамо" объявило 28 июля. С 2023 года Зайнутдинов выступал за "Бешикташ", с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Турции. Всего в составе стамбульской команды он провел 49 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Зайнутдинов выступал за "Ростов" (2019-2020) и московский ЦСКА (2020-2023), с которым стал обладателем Кубка России (2023) и серебряным призером чемпионата страны (2023).

"Динамо" и "Сочи" выступают в группе B вместе с самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром". Матч между этими командами пройдет позднее во вторник. В следующем туре "Динамо" примет "Краснодар" 13 августа, "Сочи" в этот же день дома сыграет с "Крыльями Советов".

В другом матче игрового дня тольяттинский "Акрон" дома со счетом 2:1 обыграл калининградскую "Балтику". Победный гол за седьмой добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Жилсон Беншимол.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).