Канадка снялась из-за травмы лодыжки

ОТТАВА, 29 июля. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале из-за снятия канадки Бьянки Андрееску. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сообщается, что Андрееску снялась из-за травмы лодыжки. Соперница Андреевой станет известна позднее.

Ранее во вторник турнир покинули россиянки Анастасия Потапова и Анна Блинкова, уступившие во втором круге хорватке Антонии Ружич и представительнице Австралии Дарье Касаткиной соответственно.

Андреевой 18 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA, на ее счету 3 победы на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева и Диана Шнайдер стали серебряными призерами в парном разряде.

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.