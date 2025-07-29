Россиянин обыграл аргентинца Хуана Пабло Фиковича в матче второго круга

ОТТАВА, 29 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл аргентинца Хуана Пабло Фиковича в матче второго круга турнира серии "Мастерс" в Торонто.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 11-м номером. Фикович не имел номера посева. В третьем круге Хачанов сыграет с американцем Эмилио Навой.

Хачанову 29 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В прошлом году турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.