Срок дисквалификации составит 18 месяцев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Федерация дартса России дисквалифицировала бывшего хоккеиста московского "Спартака" Александра Романовского за драку во время соревнований. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Отмечается, что во время соревнования "Кубок Верхневолжья" Романовский вступил в конфликт с Андреем Прялкиным и "совершил намеренное физическое воздействие", нанеся тому телесные повреждения. Срок дисквалификации составит 18 месяцев.

Романовскому 38 лет, он выступал за "Спартак" с 2004 по 2005 и с 2012 по 2013 год. Также он был игроком воскресенского "Химика", хабаровского "Амура" и нижегородского "Торпедо".