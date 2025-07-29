Россиянка уступила в двух сетах чешке Мари Боузковой

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила чешке Мари Боузковой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу Боузковой, не имеющей номера посева на турнире. У Шнайдер был 14-й номер посева. В третьем круге чешская теннисистка сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Софией Кенин. Ранее россиянка Вероника Кудерметова со счетом 6:4, 6:2 победила сербку Ольгу Данилович и вышла в третий круг турнира.

Шнайдер 21 год, она занимает девятое место в рейтинге WTA. На счету россиянки четыре победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, в парном спортсменка выиграла два титула. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Миррой Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Боузковой 27 лет, в мировом рейтинге она занимает 39-ю позицию. На счету спортсменки два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2022 году.

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей двух прошедших турниров является американка Джессика Пегула.