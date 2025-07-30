Александрова проиграла 493-й ракетке мира и вылетела с турнира WTA в Монреале

Россиянка уступила со счетом 6:1, 2:6, 4:6

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова уступила китаянке Чжу Линь в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:2, 6:4 в пользу 31-летней китаянки, располагающейся на 493-й строчке мирового рейтинга. Александрова была посеяна на турнире под 12-м номером. В третьем круге Чжу Линь встретится с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс.

Александровой 30 лет, она занимает 15-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2023) и Открытого чемпионата Франции (2025). В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей двух последних турниров в Монреале является американка Джессика Пегула.