Советские футболисты в полуфинале уступили команде ГДР

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Корреспондент ТАСС забил пенальти в ворота сборной журналистов мира

30 июля на московском стадионе "Динамо" состоялась встреча, которая, как полагают ее организаторы, не уступала по остроте официальным играм олимпийского футбольного турнира. На поле вышли сборные журналистов СССР и мира.

За команду Советского Союза играли заслуженные мастера спорта Виктор Понедельник ("Советский спорт"), Евгений Майоров и Владимир Маслаченко (оба - Центральное телевидение), Игорь Нетто и Сергей Сальников, часто пишущие на футбольную тему, обозреватель газеты "Известия" Борис Федосов, корреспонденты ТАСС Александр Левинсон и Александр Горбунов, руководители пресс-центра стадиона "Динамо" Анатолий Коршунов и Виталий Артемьев, корреспондент "Советского спорта" Геннадий Ларчиков, Олег Иванов (Центральное телевидение). Установку на матч давали старший тренер Николай Озеров и начальник команды Андрей Старостин. В составе сборной мира на поле вышли журналисты из Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

"Игра, как и ожидалось, проходила остро. Счет открыл Анатолий Коршунов, руководитель пресс-центра стадиона "Динамо", затем португальский журналист Маура сравнял результат. Через несколько минут после перерыва арбитр Александр Мушковец назначил пенальти в ворота сборной мира, и корреспондент ТАСС Александр Горбунов реализовал его. Затем чемпион Европы - 1960 Понедельник забил третий мяч. В конце матча сборная мира била штрафной, и мяч рикошетом влетел в ворота. 3:2 - выиграли советские журналисты, но не в счете дело. Журналисты получили хороший заряд бодрости, который так необходим в их трудном деле", - передает корреспондент ТАСС с олимпийской футбольной арены "Динамо".

Олимпийский чемпион штангист Тараненко о будущем вида спорта

"То, чем мы восхищаемся сейчас, завтра уже не будет нас удовлетворять - сказал корреспонденту ТАСС олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Тараненко. - По моему мнению, в недалеком будущем атлеты моей весовой категории будут поднимать в рывке 200 кг, а в толчке - 250 кг. Если бы сегодня для победы нужно было поднять не рекордную штангу в 240 кг, а больший вес, то, наверное, это мне удалось бы сделать".

Журналисты попросили олимпийского чемпиона по борьбе сесть за рояль

Когда "новорожденный" олимпийский чемпион по вольной борьбе Санасар Оганисян пришел на пресс-конференцию, журналисты попросили его сесть за рояль. И это было не просто шуткой. Санасар, интеллигентный и чуть застенчивый юноша, сначала стал музыкантом, а потом - борцом.

"Я с удовольствием сыграю, но в другой раз. Сегодня просто нет сил", - сказал выпускник знаменитого Московского музыкального училища имени Гнесиных.

Спартаковский стиль - одна из причин поражения сборной СССР

"Вновь наши футболисты проиграли главное соревнование сезона: после поражения от команды ГДР в полуфинале олимпийского турнира они могут рассчитывать теперь максимум на третье место. Мы - я и мои партнеры - были в такой же роли четыре года назад в Монреале, но у нынешних наших преемников положение было более выигрышным - они выступали на своем поле", - отметил в беседе с корреспондентами ТАСС игрок киевского "Динамо" Владимир Веремеев.

В полуфинале хозяева олимпийского турнира уступили сборной ГДР со счетом 0:1. В четвертьфинале сборная СССР обыграла команду Кувейта (2:1), в групповом турнире - сборные Кубы (8:0), Венесуэлы (4:0) и Замбии (3:1).

"Я не буду касаться матчей предварительных и четвертьфинального, потому что при всем уважении к соперникам они еще не владеют достаточным мастерством. В полуфинальной же встрече, на мой взгляд, футболисты не все, конечно, сделали, что могли. Мне хотелось бы отметить Вагиза Хидиятуллина и Владимира Бессонова, действовавших более активно и более самоотверженно, чем остальные. Причины поражения, на мой взгляд, гораздо глубже, чем два-три попадания в штангу, нерасторопность обороны и вратаря, которая привела к пропущенному мячу", - считает Веремеев.

"В матче с командой ГДР наши футболисты атаковали узким фронтом, только по центру, только при помощи "стенок". При достаточно надежной обороне такая тактика не приносит успеха. Напротив, позволяет им внезапно и остро контратаковать. Когда же наша команда пыталась использовать фланговые продолжения, то у ворот команды ГДР возникали весьма опасные ситуации", - заметил Веремеев.

Сборную СССР в 1979 году возглавил Константин Бесков, который за три сезона прошел с московским "Спартаком" путь от первой лиги до титула чемпиона Советского Союза. Этот специалист являлся приверженцем техничного футбола, а спартаковские "стеночки" оставляли не у дел защиту соперников.

"Матчи прошедшего чемпионата Европы, которые мне удалось посмотреть, еще раз подтвердили суть современного футбола: скорость, жесткая борьба по всему полю, использование флангов, варьирование тактикой в ходе игры, атлетизм. К сожалению, эти качества футболистами сборной СССР проявлены не были", - считает Веремеев.

Успех советских баскетболисток

Одержав убедительную победу в финале над сборной Болгарии (104:73), советские баскетболистки еще на четырехлетие сохранили за собой звание олимпийских чемпионок.

Вот имена спортсменок, которые под руководством тренеров Лидии Алексеевой и Владимира Желдина добились этого замечательного успеха: Ангела Рупшене, Любовь Шармай, Вида Бесселене, Ольга Коростелева, Татьяна Овечкина, Надежда Ольхова, Ульяна Семенова, Людмила Рогожина, Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова, Татьяна Надырова, Татьяна Ивинская.

"Наши девушки отлично провели весь турнир, не проиграв ни одной встречи. Они продемонстрировали высокое спортивное мастерство, разнообразную тактику, отменную результативность. Советская сборная оказалась лучшей на турнире по всем показателям: заброшенным и пропущенным мячам, попаданиям с игры и со штрафных, подбору мяча", - передает корреспондент ТАСС.