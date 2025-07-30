Восемь российских пловцов в настоящее время отбывают дисквалификации за допинг

Самым титулованным из них является 34-летний Артем Лобузов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Восемь российских пловцов отбывают в настоящее время дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Самым титулованным из этой восьмерки является 34-летний Артем Лобузов, ставший в 2013 году обладателем серебряной медали чемпионата мира в эстафете 4х200 вольным стилем. Он был дисквалифицирован в 2021 году на четыре года.

Также в настоящее время отбывают наказание Игорь Головин, дисквалифицированный на пять лет до 8 января 2029 года за употребление стероидов, Мария Горскова (5 лет, до 15.12.2029, стероиды и мельдоний), Александр Ефимов (4 года, до 04.05.2029, мельдоний), Милана Загартдинова (4 года, до 04.05.2027, стероиды), Артем Подьяков и Александра Соколова (оба - по 4 года до 24.08.2025 на основании данных базы LIMS), а также Валерия Соломатина (2 года, до 07.05.2027, фуросемид).

Также на различные сроки отстранены от спорта пловцы-паралимпийцы Григорий Маркарьянц, Михаил Чайкин, Алексей Лыжихин и специализировавшаяся в подводном плавании Олеся Ермалюк.