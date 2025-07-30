28 июля спортсменка попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла

БЕРЛИН, 30 июля. /ТАСС/. Операция по спасению двукратной олимпийской чемпионки по биатлону немки Лауры Дальмайер, попавшей под камнепад в горах в Пакистане, возобновлена. Об этом сообщает агентство DPA.

Возобновление операции было отложено из-за плохих погодных условий. Спортсменку продолжают искать две команды, состоящие из четырех опытных альпинистов и двух горных носильщиков. Доступ к месту происшествия затруднен, существует риск нового камнепада.

Ранее агентство сообщило, что 28 июля спортсменка попала под камнепад в горах Каракорум при восхождении на Пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м. Ее партнерша вызвала экстренные службы, однако из-за труднодоступности района спасательный вертолет достиг места лишь во вторник утром. Спасатели не могли добраться до Дальмайер из-за угрозы нового камнепада. Предварительно, немка получила тяжелые травмы и не подает признаков жизни.

31-летняя Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, на Играх 2018 года в Пхёнчхане она стала победительницей спринта и гонки преследования. Также она становилась семикратной чемпионкой мира, обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.