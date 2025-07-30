Россияне занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта за четыре дня до конца турнира. Соревнования проходят в Сингапуре.

Спортсмены из России завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидером медального зачета является команда Китая (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали). Второе место занимают австралийцы (8-2-5), далее идут немцы (6-1-1) и американцы (4-5-6).

Чемпионат мира завершится 3 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.