30 июля, 16:55

Россияне занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Lintao Zhang/ Getty Images
© Lintao Zhang/ Getty Images
Спортсмены завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта за четыре дня до конца турнира. Соревнования проходят в Сингапуре.

Спортсмены из России завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидером медального зачета является команда Китая (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали). Второе место занимают австралийцы (8-2-5), далее идут немцы (6-1-1) и американцы (4-5-6).

Чемпионат мира завершится 3 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Таблица медалей чемпионата мира по водным видам спорта-2025

1

Китай

12

7

4

23

2

Австралия

8

2

5

15

3

Германия

6

1

1

8

4

США

4

5

6

15

5

Россия

4

5

3

12

6

Испания

4

3

5

12

7

Италия

2

11

4

17

8

Канада

2

1

2

5

9

Япония

1

1

3

5

10

Франция

1

0

3

4

  