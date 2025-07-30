Россияне занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены занимают пятое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта за четыре дня до конца турнира. Соревнования проходят в Сингапуре.
Спортсмены из России завоевали четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Лидером медального зачета является команда Китая (12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали). Второе место занимают австралийцы (8-2-5), далее идут немцы (6-1-1) и американцы (4-5-6).
Чемпионат мира завершится 3 августа. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
1
Китай
12
7
4
23
2
Австралия
8
2
5
15
3
Германия
6
1
1
8
4
США
4
5
6
15
5
Россия
4
5
3
12
6
Испания
4
3
5
12
7
Италия
2
11
4
17
8
Канада
2
1
2
5
9
Япония
1
1
3
5
10
Франция
1
0
3
4