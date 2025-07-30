Пригода заявил, что разозлился к победной эстафете после "позорного" старта на ЧМ

На дистанции 100 м брассом он показал четвертый результат, который вскоре был аннулирован

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Завоевавший золотую и серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта российский пловец Кирилл Пригода разозлился на себя после неудачи на дистанции 100 м брассом. Об этом Пригода заявил журналистам.

Пригода после личной дистанции 100 м брассом назвал позорным четвертое место, которого он вскоре лишился за неправильную технику прохождения поворота. В среду Пригода стал серебряным призером чемпионата мира на дистанции 50 м брассом и завоевал золотую медаль в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м.

"Скорее разозлился, - сказал Пригода после старта на турнире, который он назвал позором. - Довел все до тех мелочей, которых не хватало. В финалах только единичные случаи, когда люди плывут на голову сильнее. По большей части это разборки здесь и сейчас. Главное - попасть в финал, после начинается с чистого листа".

"Звание чемпиона мира для меня значит, что я что-то в этой жизни делаю правильно. Что нашел определенную лазеечку. Но понимаю, что как она открылась, так она может и закрыться. К этому нужно относиться так: нужно еще внимательней и жестче относиться к делу, обращать внимание на большее количество мелочей. Стараться приумножить, а не довольствоваться этим", - добавил он.