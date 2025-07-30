В декабре спортсмен завоевал пять золотых медалей чемпионата мира на короткой воде

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Российский пловец Мирон Лифинцев не ставит золото в смешанной эстафете чемпионата мира в Сингапуре выше личных медалей на первенстве мира на короткой воде в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам после завоевания медали.

В декабре Лифинцев в Будапеште завоевал пять золотых медалей чемпионата мира на короткой воде, две из которых - на личных дистанциях.

"Уже с предварительных заплывов я понял, что это совершенно не тот чемпионат мира, что был в Будапеште - это совершенно иной уровень. Ценнее ли это золото тех пяти, что завоевал в Будапеште? Среди эстафет точно, но личные я пока поставлю повыше", - сказал Лифинцев.

Пловец заявил, что очень зол на себя за неудачное выступление в Сингапуре на личной дистанции 100 м на спине, где он стал седьмым. В эстафете он проплыл ту же дистанцию быстрее победителя индивидуальных соревнований. "Из-за личной дистанции точно останется злость на себя, она никуда не уйдет. Эта злость только будет подгонять в будущем. Не скажу, что это позор, но это было очень плохо", - сказал 19-летний спортсмен.