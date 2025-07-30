Трофимова в шоке, что последнее золото ЧМ в эстафете Россия брала до ее рождения

В 2003 году россияне победили в мужской эстафете

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Дарья Трофимова была шокирована, узнав, что российские пловцы до чемпионата мира в Сингапуре завоевывали золото в эстафете на турнире до ее рождения - в 2003 году. Об этом она рассказала журналистам после окончания победного заплыва в смешанной эстафете.

Вместе с Трофимовой победу команде принесли Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. В прошлый раз российские пловцы в эстафете побеждали 22 года назад: тогда Александр Попов, Андрей Капралов, Иван Усов, Денис Пиманков взяли золото на дистанции 4 по 100 м.

"Капец, я в шоке", - сказала 20-летняя Трофимова, узнав об этом факте.

"Я очень сильно переживала, потому что плыла последний этап - на мне была вся ответственность, - сказала она о заплыве. - Я говорила себе, что я смогу, что должна терпеть. Ребята тоже поддерживали".

Лифинцев и Клепикова в 2003 году тоже еще не родились: первому 19 лет, второй - 20. Пригоде в 2003 году было 7 лет.