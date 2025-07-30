Спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали

ТБИЛИСИ, 30 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены заняли пятое место в неофициальном медальном зачете чемпионата мира по фехтованию, который завершился в среду в Тбилиси.

Российские фехтовальщики завоевали одну золотую и две серебряные медали. Золотую награду на турнире в Тбилиси выиграла саблистка Яна Егорян, серебряными призерами стали рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток. Россияне были исключены из официального медального зачета из-за правил нейтрального статуса.

Лидером зачета стала команда Франции, завоевавшая две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду. Второе место заняла команда США (две золотые, одна серебряная). Третьими стали итальянцы (две золотые, четыре бронзовые). Четвертое место заняла команда Японии (две золотые, одна бронзовая).