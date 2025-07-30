Россиянин в двух сетах обыграл француза Юго Гастона

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил француза Юго Гастона в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под шестым номером, у Гастона не было номера посева. В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (28-й номер посева) и китайцем Бу Юньчаокэтэ.

Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Гастону 24 года, в рейтинге ATP он располагается на 126-й позиции, на его счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2020 году.

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. В прошлом году турнир выиграл представитель Австралии Алексей Попырин.