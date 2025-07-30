Футболисты ЦСКА обыграли "Локомотив" в матче первого тура группового этапа Кубка России

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА дома со счетом 2:1 обыграли столичный "Локомотив" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

В составе победителей голы забили Милан Гайич (31-я минута), Кирилл Глебов (79). У "Локомотива" отличился Алексей Батраков (68, с пенальти).

Команды выступают в группе D вместе с тольяттинским "Акроном" и калининградской "Балтикой". Встреча между этими командами прошла 29 июля и завершилась домашней победой "Акрона" со счетом 2:1. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с "Акроном" 12 августа, "Локомотив" на следующий день примет "Балтику".

В другом матче игрового дня махачкалинское "Динамо" дома со счетом 1:0 обыграло "Пари Нижний Новгород". Команды выступают в группе C вместе с "Ростовом" и московским "Спартаком", которые проведут очный матч позднее в среду.

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).