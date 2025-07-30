Во втором круге россиянка проиграла японке Наоми Осаке

ОТТАВА, 30 июля. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова уступила японке Наоми Осаке в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монреале.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3 в пользу Осаки, не имеющей номера посева на турнире. Самсонова была посеяна под 13-м номером. В третьем круге японка встретится с победительницей матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Самсоновой 26 лет, спортсменка находится на 16-й строчке в рейтинге WTA. В активе теннисистки пять побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В составе сборной России Самсонова в 2021 году стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Осаке 27 лет, она располагается на 49-м месте в мировом рейтинге. Японка выиграла семь турниров WTA. В 2019 и 2021 годах она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии, в 2018 и 2020 годах спортсменка побеждала на Открытом чемпионате США.

Соревнование в Монреале проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Победительницей двух последних турниров в Монреале является американка Джессика Пегула.