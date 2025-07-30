Спартаковцы обыграли "Ростов" на его поле благодаря двум безответным мячам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" в гостях со счетом 2:0 обыграли "Ростов" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Ростов-Арене".

В составе победителей голы забили Даниил Хлусевич (28-я минута), Пабло Солари (45+3, с пенальти).

В прошлом сезоне "Спартак" и "Ростов" трижды встречались в Кубке России. На групповом этапе "Ростов" одержал две победы (1:0, 2:1). Также ростовские футболисты переиграли красно-белых в финале "пути регионов", в матче за кубок команда уступила московскому ЦСКА.

"Спартак" и "Ростов" выступают в группе C с махачкалинским "Динамо" и "Пари Нижний Новгород", матч между этими командами прошел ранее в среду и завершился победой махачкалинцев со счетом 1:0. В следующем туре "Спартак" примет "Динамо" 12 августа, "Ростов" 14 августа проведет выездной матч против "Пари НН".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с московским "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).