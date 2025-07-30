Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербуржцев

ГРОЗНЫЙ, 30 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" в гостях со счетом 2:1 обыграли грозненский "Ахмат" в матче первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Ахмат-Арене".

В составе победителей голы забили Арсен Адамов (4-я минута), Лусиано Гонду (8). У "Ахмата" отличился Мохамед Конате (82, с пенальти).

"Зенит" продлил победную серию в матчах с "Ахматом" до девяти игр во всех турнирах. Последний раз петербуржцы не смогли победить "Ахмат" 5 ноября 2022 года в чемпионате России, когда на своем поле уступили со счетом 1:2.

"Зенит" и "Ахмат" выступают в группе A вместе с "Оренбургом" и казанским "Рубином". Матч между этими командами пройдет 31 июля в Казани. В следующем туре "Зенит" примет "Рубин" 12 августа, "Ахмат" на следующий день проведет гостевой матч с "Оренбургом".

На групповом этапе "пути РПЛ" команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит рекорд по числу побед в турнире (9).