"Атланта" уступила "Некаксе" в матче Кубка лиг

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Гол российского полузащитника Алексея Миранчука не спас американскую "Атланту" от гостевого поражения в матче Кубка лиг с мексиканской "Некаксой".

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу мексиканского клуба. В составе победителей дубль оформил Томас Бадалони (77-я и 90+1-я минуты), еще один мяч в свои ворота забил вратарь "Атланты" Брэд Гузан (12). Миранчук отличился на 28-й минуте встречи.

Для 29-летнего россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне, ранее он забил четыре мяча в играх регулярного сезона Главной футбольной лиги (MLS).

Команды-участницы Кубка лиг провели матчи первого тура. В следующей игре в рамках турнира "Атланта" 3 августа в гостях сыграет с мексиканским клубом "Пумас", а "Некакса" в тот же день на выезде встретится с "Интер Майами".