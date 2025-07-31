Итальянец выиграл золото в соревнованиях дзюдоистов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ТАСС продолжает публиковать уникальные новости ("тассовки") 45-летней давности, чтобы читатели смогли погрузиться в атмосферу тех олимпийских дней, ощутить эмоции от ярких побед спортсменов Советского Союза и понять, чем жила и дышала страна, принимавшая у себя Олимпиаду-1980.

Американец назвал сборную СССР, возглавляемую Николаем Карполем, командой экстра-класса

"Я не в первый раз в Советском Союзе, у меня здесь много хороших друзей, - сказал корреспондентам ТАСС Льву Антонову и Алексею Валентею генеральный секретарь Ассоциации волейбола США Альберт Монако. - Мне хочется искренне поздравить моего друга, старшего тренера женской сборной СССР по волейболу Николая Карполя с золотом его команды. Он проделал огромную работу, его коллектив - команда экстра-класса".

"Жаль, что волейболистки США не приняли участие в этих Играх. Теперь нашим девушкам, которые упорно готовились к московской Олимпиаде, придется ждать еще четыре года. Все любители спорта в США и я в том числе - за самые широкие спортивные контакты с вашей страной. Именно благодаря спорту народы всего мира становятся друзьями. Об этом нельзя забывать никому", - добавил собеседник ТАСС.

Итальянский дзюдоист Гамба покинул корпус карабинеров, чтобы выступить в Москве

Эцио Гамба стал первым спортсменом Италии, выигравшим золотую олимпийскую медаль в дзюдо. Выступая в весовой категории до 71 кг, он встретился в финале с бронзовым призером ЧМ Нейлом Адамсом (Великобритания). Семь минут напряженного поединка не выявили ощутимого преимущества одного из соперников, но судьи отдали свое предпочтение Гамбе за его активность.

"Олимпиада - это высшее проявление человеческого духа, - сказал Гамба корреспонденту ТАСС. - Мне кажется, любой спортсмен должен сделать все, чтобы принять участие в таком грандиозном празднике. К Играм в Москве примешались "игры" политиков. Чтобы не рисковать, я ушел из корпуса карабинеров - потерял плату за службу, но приобрел счастье победителя самого высокого спортивного форума".

Глава международной федерации легкой атлетики вступился за советских судей

"Олимпийский турнир легкоатлетов в Москве прекрасно организован и проходит на высоком уровне судейства, - сказал журналистам президент IAAF Адриан Паулен (Нидерланды). - Это я уже говорил и хочу повторить вновь. Распускаемые кое-кем слухи и домыслы относительно грубых ошибок судей, имевших якобы место, лишены каких-либо оснований".

"Репутация советских судей (по правилам IAAF олимпийские соревнования проводят судьи и официальные лица страны-организатора под контролем технических делегатов и апелляционного жюри IAAF - прим. ТАСС), их квалификация и компетентность высоки, и у нас нет повода в них сомневаться", - передает слова главы международной федерации корреспондент ТАСС.

Пшеничный сноп от хлеборобов Донбасса - в подарок олимпийскому чемпиону

"К золотой олимпийской медали борца из Донецка Ильи Мате сегодня прибавился тяжелый золотой колос пшеницы из села Староигнатьевки, где рос и мужал прославленный советский атлет. Односельчане, как и обещали, на победу земляка в Москве ответили своим "олимпийским рекордом" на хлебной ниве. Комбайнеры Григорий Тумма и Алексей Панжар выдали за смену из бункеров своих агрегатов по тысяче центнеров зерна", - передает корреспондент ТАСС А.Туркин.

Члены комсомольско-молодежного уборочного звена колхоза имени Калинина, провожая товарища на Олимпийские игры, зачислили его в свой экипаж. Для этого имелись все основания, сам Илья начинал работать вместе с Туммой и Панжаром, а обучал их хлеборобскому мастерству отец Ильи Мате - Федор Ильич. Известный мастер жатвы, он сейчас - первый наставник молодых комбайнеров. Под его началом ребята добились лучшего в Тельмановском районе показателя на обмолоте хлебов.

Эту добрую весть вместе с пшеничным снопом передаст в Олимпийской деревне своему сыну отправившийся в столицу Мате-старший и прибавит к нему поздравление донецких хлеборобов. Весь Донбасс приветствует сильнейшего борца мира - воспитанника ДСО "Колос", в котором нынче занимается каждый третий сельский житель степного края.