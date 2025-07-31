Месси дал пощечину игроку "Атласа" в матче Кубка лиг

В этой встрече аргентинский форвард также отметился двумя голевыми передачами

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси вступил в конфликт с футболистом мексиканского "Атласа" Серхио Эрнандесом во время матча Кубка лиг. Игра прошла в США.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интер Майами", аргентинский футболист отметился двумя голевыми передачами. В одном из эпизодов матча Месси вступил в словесную перепалку с Эрнандесом, после чего восьмикратный обладатель "Золотого мяча" дал пощечину сопернику. Форвард избежал наказания за свои действия.

Команды-участницы Кубка лиг провели матчи первого тура. В следующей игре в рамках турнира "Интер Майами" дома встретится с клубом "Некакса".