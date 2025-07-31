Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, а также их неудовлетворительное качество

ЧЕБОКСАРЫ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии уведомили генерального подрядчика о расторжении контракта по строительству лыжероллерной трассы в Чебоксарах. Причиной стало нарушение сроков выполнения работ, объект планируют достроить до конца года, сообщил ТАСС вице-премьер Чувашии Максим Иванов.

Лыжероллерную трассу должны были сдать осенью 2024 года, затем сроки переносили дважды. В мае глава Минспорта Чувашии Василий Петров отмечал, что техническая готовность объекта составляет 98,7%, назвав ситуацию неприемлемой и потребовав активизировать работы. Из-за неготовности объекта в республике отказались от проведения в июле - сентябре ряда всероссийских соревнований. Власти ранее отмечали, что общий объем финансирования на 2023-2025 годы оценивался в 980 млн рублей.

"По лыжероллерной трассе приняли решение о расторжении контракта. Со своей стороны, насколько могли, максимально помогали подрядчику, чтобы он устранил все замечания. Однако по факту видим, что подрядчик не в состоянии [это сделать]", - сообщил Иванов.

По данным властей, в уведомлении говорится о расторжении контракта с 2 августа. Вице-премьер уточнил, что были вопросы не только к срокам, но и качеству выполненных работ, в том числе к асфальтовому покрытию, беговым дорожкам и освещению.

По словам Иванова, после расторжения контракта специалисты оценят расходы на завершение строительства и доведение объекта до необходимых стандартов. "Будет новый подрядчик. Думаю, что мы в этом году все завершим, так как объем работ в целом понятный", - пояснил Иванов.

Лыжероллерная трасса протяженностью почти 4 км возводится на базе Центра зимних видов спорта в Чувашии и включает порядка 7 срезов, что позволит охватить все виды программ по биатлону и лыжным гонкам. Кроме того, на объекте смогут тренироваться триатлонисты и велосипедисты. Также здесь можно будет проводить соревнования всероссийского и международного уровней.